Рабочий две ночи наблюдал за голой женщиной через окно, потрогал ее и получил год тюрьмы

В Сингапуре рабочего из Индии приговорили к году тюрьмы за проникновения в комнату к спящей американке и сексуальные домогательства. Об этом сообщает Mothership.

Поздно вечером 29 апреля 41-летний Тирупати Мохандас, работавший водителем грузовика и разнорабочим, заметил обнаженную женщину в квартире жилого комплекса. Как выяснилось позже, она была гражданкой США. Незнакомка понравилась индийцу, и он решил вернуться на следующий день. 30 апреля он припарковал свой грузовик около дома женщины и увидел, что она ложится спать голой.

Мохандас провел час, наблюдая за американкой, а затем по карнизу забрался на балкон ее квартиры. Оттуда он еще 40 минут смотрел на спящую без одежды женщину. Когда она во сне повернулась на бок, лицом к стене, индиец проник в квартиру через незапертую раздвижную дверь балкона и прошел в спальню. Там он дважды дотронулся до пальцев ног американки.

От прикосновений женщина проснулась, села в кровати и увидела Мохандаса. Она громко обругала индийца, который бросился бежать и скрылся. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Тем не менее 2 мая мужчина вернулся и опять наблюдал за женщиной, на которой было только нижнее белье. Она заметила его и сообщила в полицию. В итоге задержать Мохандаса удалось только 4 мая. Он снова пришел к дому, где жила американка, в надежде увидеть его голой.

В октябре индийца признали виновным в вуайеризме и сексуальных домогательствах. Его приговорили к 13 месяцам тюрьмы.

Ранее в Испании женщина неожиданно обнаружила, что ночью в ее дом пробрался неизвестный и рассматривал ее. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.