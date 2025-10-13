Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:38, 13 октября 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный эффект COVID-19 на сперму

CRM: Перенесенный мужчиной COVID-19 отражается на здоровье его будущих детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Graham Hughes / Globallookpress.com

Ученые впервые показали, что перенесенная мужчиной инфекция COVID-19 может отразиться на психическом состоянии его будущих детей. Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine (CRM), показало: у потомства самцов мышей, переболевших SARS-CoV-2, наблюдались признаки тревожности и изменения в работе мозга.

Авторы из Университета Макгилла и Университета Квебека установили, что вирус влияет на структуру РНК в сперматозоидах — особенно на малые некодирующие РНК, участвующие в регуляции генов. Когда исследователи искусственно вводили эти измененные молекулы в оплодотворенные яйцеклетки, у потомков развивались такие же поведенческие особенности, как у животных, рожденных от зараженных самцов.

По словам ученых, результаты говорят о том, что инфекция COVID-19 может вызывать эпигенетические эффекты, передающиеся следующему поколению. Теперь исследователи планируют изучить, наблюдаются ли аналогичные изменения у людей, перенесших коронавирус, и как долго сохраняется этот эффект.

Ранее стало известно, что ультраобработанные продукты ухудшают мужское здоровье, вызывая набор веса, гормональные сбои и снижение качества спермы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости