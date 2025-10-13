Раскрыта истинная причина появления волков-людоедов

Причиной появления в Индии волков-людоедов стало уничтожение волчьих нор

Появление волков-людоедов в индийском штате Уттар-Прадеш связали с незаконной добычей песка на берегах реки Гхагхара. Об этом сообщает индийское издание The Telegraph.

За три недели волки растерзали шесть человек в округе Бахрайч — четверых детей и пожилую пару. Около 20 человек получили ранения. Подобного не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

Истинную причину происходящего раскрыл Фатех Бахадур Ядав, бывший глава панчаята (сельского совета) Манджхара Таукали. По его словам, нападения начались, когда густые заросли вдоль реки вырубили для незаконной добычи песка. Это привело к уничтожению волчьих нор вдоль берега. В результате звери пошли в деревни, где нападают на людей и скот.

Представитель лесного ведомства Рам Сингх заявил о поведенческом сдвиге у хищников. По его словам, ночные волки стали атаковать людей днем и раньше брали мелкую добычу, а теперь идут на человека. Он отметил, что звери хорошо плавают, без труда пересекают реку и уходят в зоны зыбучих песков, что затрудняет их поимку.

Ранее сообщалось, что самые кровавые нападения произошли после того, как по одному из хищников открыли огонь. В лесном ведомстве полагают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата.

