Распутина высказалась о своей тайной свадьбе после 25 лет отношений

Певица Маша Распутина заявила, что устроила посиделки с друзьями вместо свадьбы
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певица Маша Распутина поделилась подробностями своей тайной свадьбы. О заключении брака она рассказала в программе «Судьба человека».

По словам артистки, она формально узаконила отношения с продюсером и бизнесменом Виктором Захаровым после 25 лет совместной жизни, однако не устраивала пышной свадьбы. Исполнительница подчеркнула, что вместо торжественной церемонии пара ограничилась «посиделками с друзьями».

«Стране сейчас не до свадеб, не до концертов, мы живем в такое время. Зачем все это афишировать», — пояснила Распутина.

Певица добавила, что Захаров лишь в 2024 году смог добиться развода с бывшей женой. «Его предыдущая супруга не давала развода, просто обманула — говорила: младшей дочери будет 16, 18, 20…» — поделилась Распутина. Она предположила, что женщина наконец согласилась расторгнуть брак, поскольку у нее «проснулась совесть».

23 сентября сообщалось, что Распутина тайно вышла замуж. Позже ее супруг заявил, что зарегистрировать отношения паре мешал плотный гастрольный график артистки.

Распутина состоит в отношениях с Захаровым с конца 1990-х. Известно, что у 61-летней исполнительницы и 70-летнего бизнесмена есть общая дочь Мария. В 1999 году пара обвенчалась в церкви, однако не заключила брак, поскольку Захаров был женат.

    Все новости