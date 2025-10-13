Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 13 октября 2025Экономика

Россияне испугались нашествия тараканов и запенили дверь в квартиру соседей

Жители Кемерово запенили дверь в квартиру соседей из-за нашествия тараканов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

В Кемерово жители многоквартирного дома испугались нашествия тараканов и запенили входную дверь в квартиру соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о доме номер 18 на улице Космической. Уточняется, что квартира, выход из которой россияне перекрыли при помощи монтажной пены, является бесхозной. Владельца не помогли установить ни в полиции, ни в управляющей компании.

Жильцы пояснили, что прибегли к такой мере, чтобы из бесхозного жилья не разбегались тараканы в соседние квартиры.

Ранее жительница Москвы накопила в квартире более тонны мусора и переехала, бросив в ней котят. По словам соседей, из-за так называемой Плюшкиной дом атаковали опарыши, тараканы и клопы, а неприятный запах от квартиры распространяется на несколько этажей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Акула укусила подростка за живот

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться»

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости