Россияне испугались нашествия тараканов и запенили дверь в квартиру соседей

Жители Кемерово запенили дверь в квартиру соседей из-за нашествия тараканов

В Кемерово жители многоквартирного дома испугались нашествия тараканов и запенили входную дверь в квартиру соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о доме номер 18 на улице Космической. Уточняется, что квартира, выход из которой россияне перекрыли при помощи монтажной пены, является бесхозной. Владельца не помогли установить ни в полиции, ни в управляющей компании.

Жильцы пояснили, что прибегли к такой мере, чтобы из бесхозного жилья не разбегались тараканы в соседние квартиры.

