Россияне обвинили проституток в оказании услуг клиентам на территории кладбища

Красноярцы обвинили проституток в оказании услуг клиентам на Злобинском кладбище

Жители Красноярска обвинили проституток в оказании услуг клиентам на Злобинском кладбище. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным российского издания, жрицы любви назначают встречи клиентам рядом с могилами. Как отметили горожане, территория из-за подобных встреч превратилась в свалку.

Красноярцы попросили представителей администрации принять меры.

До этого сообщалось, что жители многоэтажного дома на улице Каспийской на юге Москвы пожаловались на соседа, который устроил наркопритон в своей квартире.

Жители столицы пояснили, что неадекватных граждан они встречают в холле, лифте и у подъезда дома.

Еще раньше сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего москвича, который открыл стрельбу в воздух с балкона жилого дома, чтобы отпугнуть наркоманов.