Россияне обвинили проституток в оказании услуг клиентам на территории кладбища

Жители Красноярска обвинили проституток в оказании услуг клиентам на Злобинском кладбище. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.
По данным российского издания, жрицы любви назначают встречи клиентам рядом с могилами. Как отметили горожане, территория из-за подобных встреч превратилась в свалку.
Красноярцы попросили представителей администрации принять меры.
До этого сообщалось, что жители многоэтажного дома на улице Каспийской на юге Москвы пожаловались на соседа, который устроил наркопритон в своей квартире.
Жители столицы пояснили, что неадекватных граждан они встречают в холле, лифте и у подъезда дома.
Еще раньше сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего москвича, который открыл стрельбу в воздух с балкона жилого дома, чтобы отпугнуть наркоманов.