Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 13 октября 2025Россия

Россияне обвинили проституток в оказании услуг клиентам на территории кладбища

Красноярцы обвинили проституток в оказании услуг клиентам на Злобинском кладбище
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Жители Красноярска обвинили проституток в оказании услуг клиентам на Злобинском кладбище. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным российского издания, жрицы любви назначают встречи клиентам рядом с могилами. Как отметили горожане, территория из-за подобных встреч превратилась в свалку.

Красноярцы попросили представителей администрации принять меры.

До этого сообщалось, что жители многоэтажного дома на улице Каспийской на юге Москвы пожаловались на соседа, который устроил наркопритон в своей квартире.

Жители столицы пояснили, что неадекватных граждан они встречают в холле, лифте и у подъезда дома.

Еще раньше сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего москвича, который открыл стрельбу в воздух с балкона жилого дома, чтобы отпугнуть наркоманов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости