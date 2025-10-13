Россия
Россиянин приставал к школьницам во «Вкусно — и точка» и просил его потрогать

Анна Щербакова
Кадр: Telegram-канал Короче, Красноярск

В Красноярске мужчина приставал к школьницам в кафе «Вкусно — и точка» на Театральной площади и просил его потрогать. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает портал Ngs24.ru.

По данным ведомства, посетитель настойчиво пытался познакомиться с девочками. Он попытался прикоснуться к одной из учащихся, после чего подростки подняли шум.

Школьницы предупреждали гражданина, что они еще несовершеннолетние и не трогают незнакомых людей.

Дети попросили сотрудницу кафе вызвать полицию. Прибывшие правоохранители задержали нетрезвого мужчину.

На допросе он пояснил, что был сильно пьян и не помнит, как приставал к девочкам и кого-то трогал. Красноярец принес извинения школьницам за неадекватное поведение.

Ранее стало известно, что в Нижневартовске мужчина приставал к школьнице и поплатился — из-за своих действий он был избит прохожими.

