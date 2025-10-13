Россиянка заявила о подкарауливающем ее в кустах у дома иностранце после отмены свадьбы

Меркачева: В Тамбове женщина заявила о подкарауливающем ее у дома грузине

В Тамбове женщина заявила о подкарауливающем ее в кустах у дома иностранце после отмены свадьбы. Россиянка отметила, что бывший возлюбленный из Грузии угрожает и ее ребенку. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в Telegram-канале.

Женщина в разговоре с правозащитником пояснила, что ее бывший стал распространять фотографии личного характера и вымогать деньги.

Из-за неадекватного поведения экс-поклонника сын тамбовчанки боится выйти из дома. Россиянка подчеркнула, что собирает все угрозы от иностранца, чтобы передать сотрудникам полиции.

Член СПЧ призвала правоохранителей оперативно отреагировать на ситуацию с гражданкой, чтобы не допустить беды. Меркачева пообещала подготовить официальный запрос в органы.

