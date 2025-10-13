Мир
11:36, 13 октября 2025Мир

Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

НАТО: У берегов Франции заметили российскую подводную лодку «Новороссийск»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @NATO_MARCOM / X

У берегов Франции заметили российскую дизель-электрическую подводную лодку «Новороссийск», которая, как сообщается, экстренно всплыла на воду.

Уточняется, что подлодку заметили у побережья региона Бретань. Данное сообщение появилось в аккаунте Морского командования НАТО в соцсети X еще 9 октября. Как утверждалось, ее экстренное всплытие было связано с неисправностью.

За подлодкой вел наблюдение фрегат Военно-морских сил (ВМС) Франции. «НАТО готово защищать членов альянса, проявляя постоянную бдительность и контролируя обстановку на море по всей Атлантике», — прокомментировали ситуацию в альянсе.

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В ВМФ дали объяснение

В пресс-службе Черноморского флота Военно-морского флота (ВМФ) РФ опровергли данные о том, что субмарина всплыла из-за поломки. Там объяснили, что экипаж «осуществляет плановый межфлотский переход» после выполнения задач в Средиземном море.

В ВМФ уточнили, что «Новороссийск» проходит пролив Ла-Манш исключительно в надводном положении, как того требуют правила.

«Новороссийск» — первая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на Адмиралтейских верфях ОСК для Черноморского флота. Она является носителем крылатых ракет «Калибр»

В начале лета данная подлодка выполнила плановое глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря. Тогда экипаж проверил работу всех ее систем, а также отработал алгоритм действий при управлении судном на глубинах до 190 метров и при различных способах всплытия на поверхность.

Фото: John Leicester / AP

Российская подводная лодка уже тревожила НАТО весной

В мае российскую дизель-электрическую подводную лодку «Краснодар» в проливе Ла-Манш у берегов Франции перехватил королевский военно-морской флот Великобритании. Уточнялось, что судно следовало по маршруту в Россию.

За субмариной тогда следили сразу с нескольких направлений: с воздуха и с воды. Когда она покинула воды Великобритании, слежку за подлодкой передали союзникам.

«НАТО отреагировало немедленно. У берегов Европы объявлена тревога о подводных лодках», — докладывали о ситуации в альянсе.

    

    Все новости