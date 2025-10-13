Российская теннисистка в паре с украинкой выиграла турнир ITF в США

Российская теннисистка Анастасия Тихонова в паре с украинкой Валерией Страховой выиграла турнир категории W100 под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) в американском Эдмонде. Об этом сообщает «Чемпионат».

В финале россиянке и украинке противостояли австралийка Оливия Гадеки и представительница Польши Оливия Линсер. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 (10:8) в пользу Тихоновой и Страховой.

30-летняя Страхова находится на 329-м месте в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 24-летняя Тихонова занимает 335-ю позицию в рейтинге.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина призвала к более жестким мерам против российских спортсменов. По ее мнению, спорт не находится вне политики.