Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
19:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 4-й тур
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 4-й тур
11:24, 13 октября 2025Спорт

Российская теннисистка в паре с украинкой выиграла турнир ITF в США

Российская теннисистка Тихонова в паре с украинкой Страховой выиграла турнир ITF
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Тихонова. Архивное фото

Анастасия Тихонова. Архивное фото. Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images for ITF

Российская теннисистка Анастасия Тихонова в паре с украинкой Валерией Страховой выиграла турнир категории W100 под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) в американском Эдмонде. Об этом сообщает «Чемпионат».

В финале россиянке и украинке противостояли австралийка Оливия Гадеки и представительница Польши Оливия Линсер. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 (10:8) в пользу Тихоновой и Страховой.

30-летняя Страхова находится на 329-м месте в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 24-летняя Тихонова занимает 335-ю позицию в рейтинге.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина призвала к более жестким мерам против российских спортсменов. По ее мнению, спорт не находится вне политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости