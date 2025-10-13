Российские снайперы взяли под контроль перемещение ВСУ в Купянске благодаря одному решению

SHOT: Российские снайперы взяли под контроль передвижение ВСУ в Купянске

Российские снайперы взяли под контроль наземное передвижение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области, заняв самые высокие здания в городе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Российские снайперы заняли самые высокие здания Купянска для полного контроля передвижения наземной пехоты Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение привело к тому, что украинские войска оставили часть объектов на территории Купянска без боя. При этом, как отмечают авторы канала, командование ВСУ посылало две группы сил специальных операций (ССО) для зачистки высотных зданий, однако из-за отсутствия связи со штурмовыми подразделениями они не могут получить данные о позициях бойцов Российской армии.

Ранее стало известно, что российские военные оказались близки к полному взятию Купянска в Харьковской области. При этом отмечается, что в Харьковской области идут ожесточенные бои.