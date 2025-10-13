Российские военные использовали плащи-невидимки и пробрались в тыл ВСУ

Бойцы ВС России на 3-е суток скрылись в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам

Военнослужащие ВС России в процессе освобождения населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области на несколько дней проникли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря плащам-невидимкам. Об этом сообщил стрелок группировки войск «Восток» с позывным Капрал, передает РИА Новости.

«Мы вдвоем зашли в тыл врага. Зашли мы незаметно, скрытно, находились возле них трое суток», — уточнил военный. В итоге за счет максировки и ночных укрытий противник не заметил разведывательную группу.

По словам Капрала, в ночное время бойцы окапывались и закрывались «антидроновым пончо». «И, можно сказать, были прямо у них под носом — они нас не видели. Не могли обнаружить ни "птичками" [БПЛА], ни визуально», — добавил он.

На четвертый день ВС России вступили в бой с противником. Стрелки обратились к командирам, запросив артобстрел ВСУ, в итоге противник был подавлен, а российские войска закрепились на новом рубеже.

Ранее стало известно, что ВС РФ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Среди них — населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области.