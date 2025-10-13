Россия
07:32, 13 октября 2025Россия

Российский боец зачистил окоп ВСУ

ТАСС: Боец ВС России зачистил окоп ВСУ, спасаясь от гранаты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России зачистил окоп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором он оказался, спасаясь от брошенной гранаты. Об этом рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск Восток с позывным Капрал в беседе с ТАСС.

По его словам, боец спасаясь от гранаты противника, взял в руки свою и забежал в опорник ВСУ.

«Они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто. А он бросил свою гранату в них и выбежал на улицу. Отработано было все хорошо. Противник был подавлен», —рассказал Капрал.

Ранее в Харьковской области российские военные уничтожили группу иностранных наемников ВСУ из разных стран.

