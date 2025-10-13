Российский боец зачистил окоп ВСУ

ТАСС: Боец ВС России зачистил окоп ВСУ, спасаясь от гранаты

Боец Вооруженных сил (ВС) России зачистил окоп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором он оказался, спасаясь от брошенной гранаты. Об этом рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск Восток с позывным Капрал в беседе с ТАСС.

По его словам, боец спасаясь от гранаты противника, взял в руки свою и забежал в опорник ВСУ.

«Они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто. А он бросил свою гранату в них и выбежал на улицу. Отработано было все хорошо. Противник был подавлен», —рассказал Капрал.

