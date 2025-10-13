Культура
16:27, 13 октября 2025

Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

Анна Семенович заявила, что женщинам нужно уметь быть слабыми в отношениях
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла секрет семейного благополучия. Ее цитирует Общественная служба новостей.

«Я многим своим подругам и фанаткам говорю, что нужно уметь быть слабой. Хотя бы иногда. Даже когда в каком-то вопросе или споре с любимым человеком вы будете правы, лучше попытаться найти компромисс, а не доказывать свою правоту с пеной у рта», — сказала певица.

Семенович также подчеркнула, что «лучше быть счастливой в союзе с любимым, чем правой во всем, но одинокой». «Этот урок я точно усвоила», — добавила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович собирается выйти замуж за предпринимателя Дениса Шреера в следующем году.

В апреле возлюбленный Семенович признался, что до сих пор находится в процессе развода с супругой.

