23:21, 13 октября 2025

Снегопад и гололед парализовали движение на российской трассе

Снегопад и гололед парализовали движение на трассе в Башкирии
Полина Кислицына (Редактор)

Снегопад и гололед парализовали движение на трассе в Башкирии. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Речь идет о трассе Уфа — Инзер — Белорецк. На записях, сделанных из проезжающих по дороге машин, можно увидеть обстановку на дорогах в понедельник, 13 октября: длинные пробки, мешающие проезду, скопление снега на обочине, а также грузовики, вылетающие с дороги. Один легковой автомобиль вылетел с дороги и застрял в снегу — вызволять его оттуда пришлось спасателям.

Предположительно, водители были не готовы к снегопаду и не успели сменить резину на зимнюю. Длина пробки на участке трассы от Белорецка до Абзаково достигала 13,4 километров в обе стороны. Спасатели порекомендовали водителям не выезжать в сторону Белорецка, пока погода не стабилизируется.

На прошлой неделе сообщалось, что Новосибирск завалило снегом. Из-за большого количества осадков на дорогах и водителей, которых застала врасплох перемена погоды, на дорогах образовались десятибалльные пробки.

