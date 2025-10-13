Стоимость одного вида машин в России упала на фоне обвалившегося спроса

«Автостат»: Цены на грузовики в России упали в среднем на 4 % с начала года

С января цены на новые грузовые автомобили на российском рынке снизились в среднем на 4 процента. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В наибольшей степени, отмечают эксперты, сократилась стоимость фургонов. Эти транспортные средства на внутреннем рынке с начала года подешевели в среднем на 5,6 процента. Следом расположились бортовые грузовики: цены в этом сегменте упали на 4,8 процента. Седельные тягачи и самосвалы подешевели на 4,2 и 1,9 процента соответственно.

Подобной ценовой политикой, поясняют аналитики, производители грузовых транспортных средств хотят компенсировать обвал спроса на внутреннем рынке. По итогам первых девяти месяцев продажи одних только седельных тягачей в стране снизились на 70,6 процента.

Негативная динамика затронула не только этот сегмент, но российский грузовой авторынок в целом. В августе продажи крупнотоннажных транспортных средств просели на 59,5 процента, среднетоннажных — на 50,2 процента. Из-за этого ведущие отечественные производители — «КамАЗ» и «ГАЗ» — временно перешли на четырехдневный режим работы с августа. В октябре работники «ГАЗа» вернулись к стандартной пятидневке.

Трудности с продажами возникли на фоне снижения спроса на логистические услуги. С начала года число грузоперевозчиков в стране сократилось на 20 процентов. К концу года управляющий партнер M.A.Research Людмила Симонова ожидает ухода с рынка каждой шестой отраслевой компании с учетом низких тарифных ставок и увеличения издержек из-за роста расходов на топливо, лизинг и зарплаты. Ожидать скорого восстановления спроса на долгосрочную аренду грузовиков в сложившихся реалиях не приходится, считают участники рынка.