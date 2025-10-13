Тело туриста без сердца вернули с Бали на родину после его кончины

DM: Тело туриста после его кончины вернули семье в Австралии без сердца

Тело туриста из Австралии после его кончины на индонезийском острове Бали вернули на родину без сердца. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

23-летнего Байрона Хэддоу нашли бездыханным в бассейне на частной вилле в мае 2025 года, однако подробности о репатриации его тела появились только сейчас. Изначально местные власти заявили, что мужчина захлебнулся, но позже в его организме обнаружили наличие алкоголя и антидепрессанта.

Ошибка при вскрытии привела к тому, что тело было репатриировано в Австралию четыре недели спустя без сердца. Семье Хэддоу пришлось дополнительно заплатить 700 долларов (около 56,8 тысячи рублей) за безопасную доставку органа.

После появления этой новости брат другого австралийца, Криса Йейтса, который прожил на Бали 13 лет и был обнаружен без признаков жизни у себя дома в 2023 году, рассказал, что его семья пережила похожее испытание.

«Мой брат вернулся в Австралию без сердца, печени, почек, желудка… он вернулся "пустым"», — признался мужчина.

Собеседник издания также рассказал, что его брат вел здоровый образ жизни и никогда не болел, а после его кончины на теле обнаружили несколько опухолей и шишек. По данным издания, такие же увечья были и на теле Хэддоу.

«Обнаруженные коронерами ссадины и синяки на телах мистера Йейтса и мистера Хэддоу позволили провести параллели между этими случаями», — говорится в материале.

Ранее на этом же индонезийском острове россиянина нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах. Мужчина был с синяками и пластиковым пакетом на голове.

