Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:42, 13 октября 2025Путешествия

Тело туриста без сердца вернули с Бали на родину после его кончины

DM: Тело туриста после его кончины вернули семье в Австралии без сердца
Алина Черненко

Фото: Mark Kuipers / Shutterstock / Fotodom

Тело туриста из Австралии после его кончины на индонезийском острове Бали вернули на родину без сердца. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

23-летнего Байрона Хэддоу нашли бездыханным в бассейне на частной вилле в мае 2025 года, однако подробности о репатриации его тела появились только сейчас. Изначально местные власти заявили, что мужчина захлебнулся, но позже в его организме обнаружили наличие алкоголя и антидепрессанта.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

Ошибка при вскрытии привела к тому, что тело было репатриировано в Австралию четыре недели спустя без сердца. Семье Хэддоу пришлось дополнительно заплатить 700 долларов (около 56,8 тысячи рублей) за безопасную доставку органа.

После появления этой новости брат другого австралийца, Криса Йейтса, который прожил на Бали 13 лет и был обнаружен без признаков жизни у себя дома в 2023 году, рассказал, что его семья пережила похожее испытание.

«Мой брат вернулся в Австралию без сердца, печени, почек, желудка… он вернулся "пустым"», — признался мужчина.

Собеседник издания также рассказал, что его брат вел здоровый образ жизни и никогда не болел, а после его кончины на теле обнаружили несколько опухолей и шишек. По данным издания, такие же увечья были и на теле Хэддоу.

«Обнаруженные коронерами ссадины и синяки на телах мистера Йейтса и мистера Хэддоу позволили провести параллели между этими случаями», — говорится в материале.

Ранее на этом же индонезийском острове россиянина нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах. Мужчина был с синяками и пластиковым пакетом на голове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости