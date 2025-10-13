Мир
Трамп допустил снятие санкций с Ирана при одном условии

Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана, когда тот будет к этому готов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана, когда тот будет к этому готов. Снятие ограничений с Тегерана американский лидер допустил на полях саммита по ситуации в секторе Газа, проходящем в Египте, сообщает Reuters.

«На самом деле они не смогут выжить в условиях этих санкций: они слишком жесткие», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что сначала нужно урегулировать конфликт на Украине, а потом достичь соглашения с Ираном. По словам американского лидера, США должны решить вопрос с Россией.

