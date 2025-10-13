Трамп попросил Нетаньяху быть добрее

Трамп призвал Нетаньяху быть добрее, так как война с ХАМАС завершилась

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быть добрее, так как война с палестинским радикальным движением ХАМАС завершилась. Слова американского лидера передает Reuters.

«Ты уже не в состоянии войны, Биби (прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру»), ты можешь быть добрее», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома также отметил, что народам Ближнего Востока следует быть друзьями. По словам Трампа, в регионе наступит «время мира и процветания».

Ранее американский лидер высказался о непростых отношениях с премьер-министром Израиля. По его словам, Нетаньяху — «не самый простой в общении парень», но именно это, по словам Трампа, делает его великим.