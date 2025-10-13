Мир
Трамп связал мир в Газе с ударами США по Ирану

Трамп: Удары США по объектам в Иране сделали возможным мирное соглашение по Газе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Удары США по ядерным объектам в Иране сделали возможным мирное соглашение по Газе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Думаю, все началось, когда мы лишили Иран ядерного потенциала» — сказал лидер США.

По его словам, заключить такую ​​сделку с человеком, «сидящим там с ядерным оружием над головой», невозможно.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана, когда Исламская Республика будет к этому готова. Он подчеркнул, что на самом деле Тегеран не сможет выжить в условиях американских санкций, поскольку они слишком жесткие.

