19:40, 13 октября 2025Экономика

Ученые назвали главную жертву тарифной политики Трампа

Reuters: Основная тяжесть пошлин Трампа легла на американских потребителей
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Предварительные данные показали, что основная тяжесть новых импортных пошлин США легла на американские компании и потребителей, что противоречит заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа и мешает Федеральной резервной системе бороться с инфляцией. Об этом сообщило Reuters.

До этого Трамп обещал, что за его протекционистскую политику заплатят другие страны, которые покроют все издержки, чтобы сохранить позиции на крупнейшем в мире потребительском рынке. Однако научные исследования, опросы и комментарии предприятий показали, что в первые месяцы нового торгового режима Трампа именно американские компании платят по счетам, перекладывая часть расходов на потребителя. И дальнейшие повышения цен не исключены.

В свою очередь, представитель Белого дома заявил, что «американцам может потребоваться переходный период», но «в конечном итоге расходы лягут на плечи иностранных экспортеров». Иностранные компании будто бы уже диверсифицируют цепочки поставок и переносят производство в Соединенные Штаты.

Однако исследователи Гарвардского университета отследили цены на 359 148 товаров (от ковров до кофе) в крупнейших интернет-магазинах и розничных магазинах и обнаружили, что с тех пор, как Трамп начал вводить пошлины в начале марта, импортные товары подорожали на четыре процента, в то время как цены на местную продукцию выросли на два процента. Сильнее всего дорожали те товары, которые США не могут производить сами, например кофе.

По итогам января-сентября 2025 года суммарные объемы двусторонней торговли США и Китая сократились на 15,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.

