05:09, 13 октября 2025Наука и техника

Ученый прокомментировал предполагаемые последствия смерти Солнца

Ученый Богачев: Никто не знает, останутся ли люди на Земле, когда умрет Солнце
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Человечеству нет смысла беспокоиться о том, что с ним случится, когда Солнце умрет, так как к этому времени биосфера Земли полностью изменится. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

Специалист напомнил, что первые многоклеточные появились на Земле примерно полмиллиарда лет назад. А до смерти Солнца, по словам ученого, еще пять миллиардов лет — то есть в 10 раз больше.

Кроме того, существует представление, что в нашу галактику через три миллиарда лет врежется галактика Туманность Андромеды, уточнил он. Из-за этого Солнце может быть выброшено из Млечного пути, заключил Богачев.

Ранее ученый рассказал, что солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю.

