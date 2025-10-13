Бывший СССР
Украина получила от Нидерландов противоминный корабль

Неижпапа: ВМС Украины получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: USC Press Service / Global Look Press

Нидерланды передали Киеву противоминный корабль типа Alkmaar. Республика надеется получить еще одно судно до конца года, заявил главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его цитирует издание NV.

«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — подчеркнул главком ВМС Украины.

Ранее стало известно, что Украина вместо истребителей и танков начала просить у Нидерландов денег. По словам политика Франса Тиммерманса, деньги нужны Киеву на содержание постоянной армии и выплаты военнослужащим.

