Неижпапа: ВМС Украины получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar

Нидерланды передали Киеву противоминный корабль типа Alkmaar. Республика надеется получить еще одно судно до конца года, заявил главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его цитирует издание NV.

«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — подчеркнул главком ВМС Украины.

Ранее стало известно, что Украина вместо истребителей и танков начала просить у Нидерландов денег. По словам политика Франса Тиммерманса, деньги нужны Киеву на содержание постоянной армии и выплаты военнослужащим.