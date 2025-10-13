Интернет и СМИ
В Британии заявили о крупном кризисе ВСУ в ДНР

Меркурис: Окружение Красноармейска может стать крупнейшим кризисом для ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Окружение Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) может стать крупнейшим кризисом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил аналитик из Британии Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Я видел сообщения, (...) что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. (…) Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы», —сказал Меркурис.

Также аналитик предрек ВСУ большие потери из-за приказа командования удерживать город до самого конца.

Ранее боец ВСУ Роман Кондратюк заявил, что ситуация под Красноармейском близка к критической.

.
