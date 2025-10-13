Россия
В Чечне одобрили отмену голосования по 500-рублевой купюре

Дудаев одобрил отмену голосования за дизайн 500-рублевой купюры
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поддержал решение Центробанка отменить голосование за дизайн 500-рублевой купюры, отметив, что оно было необъективным.

«Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено», — написал чиновник в Telegram-канале, отметив, что пока главой Чечни является Рамзан Кадыров, «несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит».

Онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 числа, однако 12 октября Банк России объявил об отмене голосования.

