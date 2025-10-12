ЦБ отменил голосование за выбор символа для новых 500 рублей

Банк России объявил об отмене голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Россияне не смогли выбрать между Эльбрусом и «Грозным-сити».

Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования Центробанк

В регуляторе подчеркнули, что результаты не могут считаться достоверными из-за массовых накруток и фальсификаций. Новые даты голосования пообещали объявить позднее, а перечень представленных символов останется прежним.

По данным ЦБ, после анализа всех каналов голосования будут предложены новые, более защищенные условия, исключающие возможность недобросовестного влияния на результаты.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Борьба развернулась между Эльбрусом и «Грозный-Сити»

Онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 числа. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру, Пятигорску.

В числе представленных символов региона значились гора Эльбрус, скульптура орла на Горячей горе, беседка «Эолова арфа», комплексы башен Вовнушки и Таргим в Ингушетии, а также «Грозный-Сити».

На лицевой стороне предполагалось разместить достопримечательности Пятигорска. Среди них уверенно лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея. Однако основная интрига развернулась вокруг оборотной стороны купюры — между Эльбрусом и «Грозный-Сити».

Первоначально в рейтинге лидировала гора Эльбрус, но уже к 10 октября неожиданно в лидеры вырвался комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Вскоре в сети начались споры о массовых накрутках голосов и использовании ботов, а участники голосования обвинили друг друга в фальсификациях.

В Банк России стали поступать жалобы от пользователей, сообщавших о подозрительных активностях в соцсетях. Организаторы в итоге ограничили возможность голосовать только через «Госуслуги», однако к этому моменту часть голосов уже оказалась скомпрометирована.

В России заподозрили накрутку голосов по купюре

Подозрения в «накрутке» голосов за «Грозный-Сити» быстро распространились в социальных сетях. Военный блогер Юрий Подоляка выразил удивление стремительным ростом голосов за чеченский комплекс: «Еще пара дней и каждый житель Чечни, имеющий право голоса, проголосует за "Грозный-Сити"», — написал он.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что в ночь на 10 октября за проект добавилось более 63 тысяч голосов, что позволило ему обогнать Эльбрус. Авторы отметили, что пользователи могли голосовать сразу четырьмя способами, что подорвало доверие к процедуре.

К дискуссии позднее подключился и военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что на фоне боевых действий обсуждение дизайна купюры выглядит «несвоевременной, несущественной и не достойной траты времени».

Сижу я в ночи на краснолиманском направлении в засаде с мобильной огневой группой, которая каждую ночь сбивает тяжелые дроны, летящие вглубь России <...>, И кто-то мне в телеге пишет: "Александр, а почему вы ничего не пишете про 500 рублей. Это ж какой беспредел творится! Вы что, боитесь высказаться про купюру?" Александр Коц российский военный корреспондент

По словам Коца, в зоне СВО сейчас важнее жизнь бойцов и их подвиги, а не изображения на купюрах.

Также свое мнение выразил и священник Русской православной церкви Альвиан Тхелидзе. Он негативно отнесся к идее убрать с банкноты изображение Соловецкого монастыря и назвал голосование на сайте ЦБ «предложением выбрать, каким образом убрать монастырь» с национальной валюты.

Спор за 500 рублей превратился в конкурс щедрости: Кадыров разыгрывал iPhone, Даванков — поездку на Эльбрус

Между тем интерес к проекту решил подогреть глава Чечни Рамзан Кадыров, объявив конкурс среди своих подписчиков. Он сообщил, что разыграет 10 новых iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити». Условия были просты: нужно было отдать четыре голоса на разных онлайн-площадках, сделать скриншоты и разместить их в соцсетях с определенным хештегом. «Победитель будет определен рандомным способом», — уточнил Кадыров. Итоги планировалось подвести 11 октября в полдень.

Тем временем на стороне Эльбруса выступил вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он решил не оставаться в стороне и объявил собственный розыгрыш для тех, кто голосует за природный символ Кавказа. Депутат предложил участникам зайти на сайт ЦБ, выбрать Эльбрус на оборотную сторону купюры, сделать скриншот и отправить его в комментариях или чат-боте.

Среди призов разыгрывалась поездка на Эльбрус на двоих в один из лучших санаториев, а также 100 футболок с надписью «Высшая точка Кавказа» и другой фирменный мерч партии. «Отрыв между финалистами минимальный — важен каждый голос. Давайте поднажмем!» — призывал Даванков своих подписчиков.

Однако уже через несколько дней ЦБ объявил об отмене голосования из-за подозрений в накрутках. Даванков отреагировал спокойно и даже с оптимизмом. «Хорошая новость — новые выборы будут. Я предлагаю провести их сразу на платформе дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Госдуму. По правилам федеральных выборов — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно», — написал он.