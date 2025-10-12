Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:57, 12 октября 2025Экономика

«Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

ЦБ отменил голосование за выбор символа для новых 500 рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Банк России объявил об отмене голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Россияне не смогли выбрать между Эльбрусом и «Грозным-сити».

Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования

Центробанк

В регуляторе подчеркнули, что результаты не могут считаться достоверными из-за массовых накруток и фальсификаций. Новые даты голосования пообещали объявить позднее, а перечень представленных символов останется прежним.

По данным ЦБ, после анализа всех каналов голосования будут предложены новые, более защищенные условия, исключающие возможность недобросовестного влияния на результаты.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Борьба развернулась между Эльбрусом и «Грозный-Сити»

Онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 числа. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру, Пятигорску.

В числе представленных символов региона значились гора Эльбрус, скульптура орла на Горячей горе, беседка «Эолова арфа», комплексы башен Вовнушки и Таргим в Ингушетии, а также «Грозный-Сити».

На лицевой стороне предполагалось разместить достопримечательности Пятигорска. Среди них уверенно лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея. Однако основная интрига развернулась вокруг оборотной стороны купюры — между Эльбрусом и «Грозный-Сити».

Первоначально в рейтинге лидировала гора Эльбрус, но уже к 10 октября неожиданно в лидеры вырвался комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Вскоре в сети начались споры о массовых накрутках голосов и использовании ботов, а участники голосования обвинили друг друга в фальсификациях.

В Банк России стали поступать жалобы от пользователей, сообщавших о подозрительных активностях в соцсетях. Организаторы в итоге ограничили возможность голосовать только через «Госуслуги», однако к этому моменту часть голосов уже оказалась скомпрометирована.

В России заподозрили накрутку голосов по купюре

Подозрения в «накрутке» голосов за «Грозный-Сити» быстро распространились в социальных сетях. Военный блогер Юрий Подоляка выразил удивление стремительным ростом голосов за чеченский комплекс: «Еще пара дней и каждый житель Чечни, имеющий право голоса, проголосует за "Грозный-Сити"», — написал он.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что в ночь на 10 октября за проект добавилось более 63 тысяч голосов, что позволило ему обогнать Эльбрус. Авторы отметили, что пользователи могли голосовать сразу четырьмя способами, что подорвало доверие к процедуре.

К дискуссии позднее подключился и военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что на фоне боевых действий обсуждение дизайна купюры выглядит «несвоевременной, несущественной и не достойной траты времени».

Сижу я в ночи на краснолиманском направлении в засаде с мобильной огневой группой, которая каждую ночь сбивает тяжелые дроны, летящие вглубь России <...>, И кто-то мне в телеге пишет: "Александр, а почему вы ничего не пишете про 500 рублей. Это ж какой беспредел творится! Вы что, боитесь высказаться про купюру?"

Александр Коцроссийский военный корреспондент

По словам Коца, в зоне СВО сейчас важнее жизнь бойцов и их подвиги, а не изображения на купюрах.

Также свое мнение выразил и священник Русской православной церкви Альвиан Тхелидзе. Он негативно отнесся к идее убрать с банкноты изображение Соловецкого монастыря и назвал голосование на сайте ЦБ «предложением выбрать, каким образом убрать монастырь» с национальной валюты.

Спор за 500 рублей превратился в конкурс щедрости: Кадыров разыгрывал iPhone, Даванков — поездку на Эльбрус

Между тем интерес к проекту решил подогреть глава Чечни Рамзан Кадыров, объявив конкурс среди своих подписчиков. Он сообщил, что разыграет 10 новых iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити». Условия были просты: нужно было отдать четыре голоса на разных онлайн-площадках, сделать скриншоты и разместить их в соцсетях с определенным хештегом. «Победитель будет определен рандомным способом», — уточнил Кадыров. Итоги планировалось подвести 11 октября в полдень.

Тем временем на стороне Эльбруса выступил вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он решил не оставаться в стороне и объявил собственный розыгрыш для тех, кто голосует за природный символ Кавказа. Депутат предложил участникам зайти на сайт ЦБ, выбрать Эльбрус на оборотную сторону купюры, сделать скриншот и отправить его в комментариях или чат-боте.

Материалы по теме:
Россияне начали массово снимать наличные. С чем это связано и что говорит Центробанк?
Россияне начали массово снимать наличные. С чем это связано и что говорит Центробанк?
12 августа 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025

Среди призов разыгрывалась поездка на Эльбрус на двоих в один из лучших санаториев, а также 100 футболок с надписью «Высшая точка Кавказа» и другой фирменный мерч партии. «Отрыв между финалистами минимальный — важен каждый голос. Давайте поднажмем!» — призывал Даванков своих подписчиков.

Однако уже через несколько дней ЦБ объявил об отмене голосования из-за подозрений в накрутках. Даванков отреагировал спокойно и даже с оптимизмом. «Хорошая новость — новые выборы будут. Я предлагаю провести их сразу на платформе дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Госдуму. По правилам федеральных выборов — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно», — написал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Один человек стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

    Раскрыты последствия разрыва отношений с Россией для страны НАТО

    Украине предрекли исчезновение из-за обстановки на фронте

    Названо число продолжающих работать в России немецких компаний

    В Минэнерго рассказали о пользе моратория на обнуление топливного демпфера

    Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по Горловке

    На Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата

    Число работающих в России немецких компаний раскрыли

    Машина экс-чиновника Росавиации попала в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости