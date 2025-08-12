Экономика
08:55, 12 августа 2025Экономика

Россияне начали массово снимать наличные. С чем это связано и что говорит Центробанк?

ЦБ назвал отключение мобильного интернета причиной роста спроса на наличные
Среди россиян в июле повысился спрос на наличные деньги. В Центробанке поспешили объяснить, чем вызван возросший спрос. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

По данным Банка России, средний профицит ликвидности в июле в среднем составил 1,2 триллиона рублей. Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 триллиона рублей, что выше значений прошлых лет.

Отклонение, отмечает ЦБ, может быть связано со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о продолжительных отключениях интернета в ряде регионов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кремле объяснили ограничения мобильного интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их оправданными.

Журналисты в ходе брифинга отметили, что в стране мобильный интернет отключали в том числе в отдаленных от линии боевого соприкосновения регионах, в частности в Омске. «Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом», — ответил Песков. Он также отметил, что угрозы, в связи с которыми требуются подобные меры, очевидны.

Между тем «Известия» писали, что в России задумались о сокращении отключений мобильного интернета, вопрос обсуждают Минцифры и представители бизнеса. Последние сетуют, что из-за участившихся атак дронов интернет стали отключать «слишком часто». В данный момент решается вопрос о централизации решений по отключению интернета. В качестве одного из вариантов рассматривается вопрос создания единого органа, который будет отдавать соответствующие распоряжения. Одной из мер может стать не полное, а частичное ограничение доступа к сети.

Россиянам посоветовали не превращаться в хипстеров и носить наличные

В условиях возникающих перебоев со связью нужно на случай невозможности оплатить покупки картой или через смартфон носить с собой наличные. Такой совет дал депутат Государственной Думы, председатель комитета по промышленности и торговли Владимир Гутенев.

Отключения интернета парламентарий назвал необходимой мерой в связи с возможными ударами по объектам критической инфраструктуры. Он рекомендовал по необходимости снимать крупную сумму за один раз, чтобы носить с собой наличные для оплаты в магазинах. «Не стоит превращаться в хипстера, живущего только в центре Москвы; жизнь не ограничивается комфортом», — цитирует издание парламентария.

