В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что Трампу следует чаще звонить Путину

Президенту США Донольду Трампу следует чаще звонить российскому лидеру Владимиру Путину. Такой совет главе Белого дома дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему поставок Киеву ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что если Путин не урегулирует конфликт с Украиной, то «для него это плохо кончится».

По словам Картаполова, если бы президент США хотел содействовать урегулированию ситуации, то слушал бы российского коллегу. Однако, отметил депутат, «Трамп в последнее время слушает европейских лидеров, в кавычках, и Зеленского, не господина». В результате, считает парламентарий, возникают проблемы в понимании происходящего. «Поэтому совет господину Трампу: почаще звонить Владимиру Путину, тогда будет знать, что ему нужно делать, когда и как», — заключил он.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Трампа, выразил мнение, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk, может кончиться плохо для всех и прежде всего — для главы Белого дома.

