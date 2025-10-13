Мир
13:15, 13 октября 2025

В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

Песков: Четких договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Четких договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет», — сказал он.

Однако, по словам представителя Кремля, как только договоренности появятся, разговор состоится. Он также отметил, что для весьма оперативной организации телефонных переговоров существуют все возможности.

Ранее Песков заявил, что контакты между представителями России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются по соответствующим каналам. Он подчеркнул, что продвижений по треку пока нет.

