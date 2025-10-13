В Москве загорелось здание с редакциями российских СМИ

Административное здание с редакциями российских СМИ загорелось в центре Москвы

Административное здание с редакциями российских СМИ загорелось Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания «Москва», пожар произошел в здании в Бумажном переулке неподалеку от станции метро «Савеловская», очевидцы наблюдают дым, идущий из окон на 7-м этаже.

В 12:56 мск стало известно о локализации возгорания на площади 3 квадратных метра. Из здания были эвакуированы 60 человек. В то же время издание Baza опубликовало в Telegram снятое очевидцами видео с места событий.

Ранее в московской чайхане вспыхнул пожар. Согласно появившимся вскоре после ЧП данным, к нему привел взрыв газового баллона.

