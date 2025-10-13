Мир
В Польше высказались о войне с Россией

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом он сказал в интервью Financial Times (FT).

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны, это больше не состояние угрозы», — отметил он.

Ценцкевич обвинил Москву в активизации «гибридных атак» в европейских странах. Не приведя доказательств, он заявил, что Россия якобы причастна к нарушению воздушного пространства с помощью беспилотников, а также атаках на критически важную инфраструктуру.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от вбросов насчет посадки самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по бумажным картам из-за якобы «гибридной атаки» со стороны Москвы «отдает отчаянием». По ее словам, такими сообщениями Европа пытается создать миф о «российской угрозе».

