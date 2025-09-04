Захарова назвала отчаянием вброс о «гибридной атаке» на главу ЕК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от вбросов насчет посадки самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по бумажным картам из-за якобы «гибридной атаки» со стороны Москвы «отдает отчаянием». Об этом сообщает ТАСС.
«Это ежедневный фейкомет в западной прессе», — сказала Захарова. По ее словам, цель такой ложной информации в СМИ заключается в том, чтобы просто напугать европейцев «мифической российской угрозой».
Ранее сообщалось, что 31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к сбою системы навигации при посадке самолета с главой ЕК.