Захарова назвала отчаянием вброс о «гибридной атаке» на главу ЕК

Захарова назвала отчаянием вброс о «гибридной атаке» Кремля на фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от вбросов насчет посадки самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по бумажным картам из-за якобы «гибридной атаки» со стороны Москвы «отдает отчаянием». Об этом сообщает ТАСС.

«Это ежедневный фейкомет в западной прессе», — сказала Захарова. По ее словам, цель такой ложной информации в СМИ заключается в том, чтобы просто напугать европейцев «мифической российской угрозой».

Ранее сообщалось, что 31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к сбою системы навигации при посадке самолета с главой ЕК.