Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

Журналист Боуз: Следует отправить фон дер Ляйен и Джонсона на украинский фронт
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и бывшего премьера Британии Бориса Джонсона следует отправить в зону специальной военной операции (СВО). Предложеие политикам лично поприсутствовать на украинском фронте сделал ирландский журналист Чей Боуз, опубликовав соответствующий пост в соцсети Х.

«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны», — написал журналист. По его словам, тогда все закончится спустя сутки.

Ранее The Guardian раскрыло схему обогащения Джонсона на Украине. По данным издания, бывший британский премьер-министр получил миллион фунтов стерлингов благодаря украинскому конфликту.

