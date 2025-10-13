Экономика
11:40, 13 октября 2025

В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

В России решили упростить компаниям в кризисе возможность урегулировать долги
Вячеслав Агапов

Фото: freepik / Freepik

В Госдуму внесли поправки к закону «О банкротстве» — с их помощью решили упростить жизнь компаниям в кризисе и дать им возможность досудебного урегулирования долгов. Об этом сообщает газета «Известия».

Законопроект призван снизить число закрывающихся предприятий, сохранить рабочие места и дать должникам больше инструментов для выхода из кризиса без суда. Он закрепляет досудебное урегулирование долгов, в том числе без обязательного обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, а также расширяет сроки финансового оздоровления с двух до четырех лет с возможностью один раз продлить его на срок до двух лет.

«Предложенные реабилитационные процедуры могут значительно снизить уровень банкротств среди малого и среднего бизнеса, что позволяет сохранить до 70 процентов рабочих мест и сократить социальные последствия закрытия предприятий», — оценил поправки гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) отметили, что для эффективной работы механизмов реструктуризации нужны не только изменения досудебной санации, но также законодательно закрепленные санкции за уход от исполнения обязательств через банкротство.

В начале сентября Минэкономразвития и Минпромторг заявили об обсуждении возможного моратория на банкротство компаний металлургической отрасли. Выработать свою позицию по поддержке кризисной отрасли они должны до 28 октября. Помимо моратория, обсуждаться будут повышение ставки экспортной пошлины на лом черных металлов, отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургического производства в 2026 году и освобождение от уплаты акциза для новых мощностей при инвестициях от 50 миллиардов рублей.

