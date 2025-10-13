Россия
В России задали вопрос после предотвращенного ФСБ теракта против российского офицера

Депутат Медведев высказался за фильтрацию среднеазиатов из-за подготовки теракта
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ФСБ РФ

Депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев задал вопрос о введении режима жесткой фильтрации в отношении приезжающих в Россию выходцев из Средней Азии из-за предотвращенного ФСБ теракта против российского офицера одним из среднеазиатов. Об этом депутат и журналист порассуждал в Telegram.

Депутат поблагодарил ФСБ за работу и отметил, что после срыва подготовки терактов выходцами с Украины была введена фильтрация в аэропортах. «Буквально не дают въехать по принципу "лучше трех своих не пустить, чем одного врага не поймать"», — рассказал он. Медведев высказался за аналогичный режим в отношении жителей стран Средней Азии.

Жена в никабе на семейном фото? Подписка на паблики сирийских боевиков? Просмотр страниц с порнухой? Все это сразу причина для отказа во въезде. Нельзя так сделать?

Андрей Медведев

Публицист отметил, что, по его мнению, не стоит бояться «обидеть уважаемых партнеров», так в Средней Азии также противодействуют терроризму, и власть на местах не стесняет себя в методах. «Никаких обид точно не будет», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России. По словам ведомства, теракт организовывали украинские спецслужбы совместно со сторонниками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация). Один из организаторов — 46-летний Саидакбар Гуломов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), названный ФСБ функционером ИГИЛ. Он объявлен в международный розыск органами РФ и Узбекистана и уже был причастен к подрыву в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

