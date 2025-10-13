Культура
18:47, 13 октября 2025Культура

В российский музей вернули похищенный нацистами старинный экспонат

В музей-заповедник «Павловск» вернули похищенную нацистами карту Ингерманландии
Андрей Шеньшаков

Кадр: Музей-заповедник «Павловск» / RuTube

Государственный музей-заповедник «Павловск» заявил о возвращении старинного экспоната, который был похищен немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Как рассказали в музее, речь идет о карте Ингерманландии 1676 года. Футляр, в котором она хранилась, выполнен в форме книжного переплета. Экспонат хранился во Дворцовой библиотеке вплоть до начала оккупации, после чего был украден.

«Теперь мы на один шаг стали ближе к воссозданию исторической коллекции Павловского дворца в полном виде», — говорится в публикации.

Также отмечается, что вернуть уникальный экспонат удалось благодаря петербургскому меценату-коллекционеру Дмитрию Попову, который принес карту в дар музею.

Ранее стало известно, что в Пушкинском музее Москвы откроется моновыставка с уникальной фреской IV века до нашей эры. Ее восстановили российские реставраторы.

