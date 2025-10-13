В США узнали о строительстве Китаем «мегаплотины» в Тибете

FP: Китай строит «мегаплотину» в каньоне реки в Тибете

В каньоне реки Ярлунг Цангпо в Тибете Китай начал строительство крупной гидроэлектростанции (ГЭС), которая может стать «проектом века». Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy (FP).

ГЭС получила название «Медог». По данным журнала, ее мощность будет превышать мощность другой китайской плотины «Три ущелья» в три раза. Уточняется, что она сможет генерировать до 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год. FP пишет, что реализация этого проекта позволит Китаю перейти на экологически чистую энергетику, снизив зависимость от углеродных источников энергии.

Однако то, с какой скрытностью реализуется этот проект, вызывает беспокойство у соседей Китая — Индии и Бангладеш. Уточняется, что плотину возводят в экологически чувствительном регионе. В реке Ярлунг Цангпо обитают редкие животные и растения, которые могут исчезнуть из-за появления плотины.

