Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:31, 12 октября 2025Экономика

В США узнали о строительстве Китаем «мегаплотины» в Тибете

FP: Китай строит «мегаплотину» в каньоне реки в Тибете
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В каньоне реки Ярлунг Цангпо в Тибете Китай начал строительство крупной гидроэлектростанции (ГЭС), которая может стать «проектом века». Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy (FP).

ГЭС получила название «Медог». По данным журнала, ее мощность будет превышать мощность другой китайской плотины «Три ущелья» в три раза. Уточняется, что она сможет генерировать до 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год. FP пишет, что реализация этого проекта позволит Китаю перейти на экологически чистую энергетику, снизив зависимость от углеродных источников энергии.

Однако то, с какой скрытностью реализуется этот проект, вызывает беспокойство у соседей Китая — Индии и Бангладеш. Уточняется, что плотину возводят в экологически чувствительном регионе. В реке Ярлунг Цангпо обитают редкие животные и растения, которые могут исчезнуть из-за появления плотины.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Каспийское море мелеет из-за ухудшения экологии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

    Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

    Сбой произошел в работе крупнейшего криптокошелька

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости