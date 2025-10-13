Забота о себе
15:47, 13 октября 2025Забота о себе

Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта

Наталья Обрядина1

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Неприятный запах изо рта может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредила гастроэнтеролог Вероника Корнилова. Способы распознать различные заболевания по этому симптому она назвала изданию aif.ru.

Так, по словам Корниловой, запах ацетона изо рта может появиться при декомпенсированном диабете, когда человек грубо нарушает назначенную диету или неправильно рассчитывает единицы инсулина. У людей без диабета подобный запах изо рта может возникать из-за жесткой низкоуглеводной диеты или тяжелой интоксикации, спровоцированной инфекционным заболеванием. В этом случае неприятный запах сопровождается температурой выше 38 ℃, уточнила врач.

Тухлый или кислый запах может появиться из-за гастрита с пониженной кислотностью или рефлюкса. Тем, кто заметил у себя этот симптом, Корнилова рекомендовала обратиться к гастроэнтерологу. Она отметила, что некоторые люди также сталкиваются с запахом мочи или кала изо рта: первый может быть симптомом проблем с почками, второй — кишечной непроходимости.

Врач добавила, что запах рыбы или печеных яблок изо рта может сигнализировать о запущенных заболеваниях печени. По словам врача, этот симптом должен особенно насторожить людей с ожирением, вирусными гепатитами, а также тех, кто злоупотребляет алкоголем или принимает большое количество медикаментов.

Ранее стоматолог Софина Ахмед предупредила, что из-за храпа может появиться неприятный запах изо рта. Кроме того, по ее словам, человек с такой проблемой хуже различает вкусы.

