Врач раскрыл лучшую профилактику гриппа

Врач Тяжельников назвал гигиену и вакцинацию лучшей профилактикой гриппа

Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, а также регулярные прогулки. Кроме того, сохранить иммунитет, по его мнению, помогут спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

Врач подчеркнул, что не стоит забывать и про проветривание помещения.

Ранее педиатр Дмитрий Молодой оценил допустимость водных процедур при простуде и гриппе. Врач заявил, что популярное мнение, будто во время простуды вредно мыться, не соответствует действительности.