05:14, 13 октября 2025Бывший СССР

ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен колумбийского наемника

ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен ВС России колумбийского наемника
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали колумбийского наемника, который желал сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал стрелок группировки войск «Восток» позывным «Суматоха» в беседе с РИА Новости.

По его словам, наемника убили FPV‑дроном. «Они всегда своих добивают», — подчеркнул военнослужащий.

Ранее сообщалось, что в Харькове заметили колумбийских наемников, в городе часто слышна испанская речь.

До этого в ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение операторов дронов. Отвечающая за вербовку иностранцев структура опубликовала в соцсетях ролик.

