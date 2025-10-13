ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен ВС России колумбийского наемника

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали колумбийского наемника, который желал сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал стрелок группировки войск «Восток» позывным «Суматоха» в беседе с РИА Новости.

По его словам, наемника убили FPV‑дроном. «Они всегда своих добивают», — подчеркнул военнослужащий.

Ранее сообщалось, что в Харькове заметили колумбийских наемников, в городе часто слышна испанская речь.

До этого в ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение операторов дронов. Отвечающая за вербовку иностранцев структура опубликовала в соцсетях ролик.