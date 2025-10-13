Забота о себе
Вылечившиеся от рака груди женщины рассказали о сексе после диагноза

Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Женщины, вылечившиеся от рака груди, рассказали, с какими проблемами в сексе столкнулись после постановки диагноза. Их истории опубликовало издание People.

Одним из главных побочных эффектов лечения рака женщины назвали снижение интереса к сексу. Например, 35-летняя фитнес-тренер Аманда Батлер призналась, что в начале курса химиотерапии была настроена продолжать жить полноценной жизнью и ходить на свидания. Однако из-за многочисленных побочных эффектов она быстро поняла, что это невозможно. По словам женщины, помимо выпадения волос и увеличения веса, из-за лекарств у нее снизилось либидо и появилась сухость во влагалище, поэтому она расхотела заниматься сексом.

Также многим женщинам оказалось непросто принять свое новое тело после удаления груди и последующей реконструктивной пластики. Так, Батлер рассказала, что новая грудь стала казаться ей чужеродным объектом.

41-летняя Эшли Джонсон после установки грудных имплантов стала чувствовать себя очень неуверенно. Она долго не могла решиться на секс с мужем, а затем во время интимной близости все время думала о том, что супруг выбирает ту или иную позу, потому что не хочет смотреть на ее тело. В итоге они развелись, а Джонсон смогла побороть неуверенность только после удаления имплантов.

О похожих негативных эффектах после удаления груди рассказала и Эрин Бернетт, которой рак молочной железы диагностировали, когда ей было 28 лет. Она призналась, что после операции чувствовала себя чудовищем и не хотела, чтобы муж даже смотрел на нее. Полгода они не занимались сексом, после чего мужчина уговорил ее попробовать начать отношения с чистого листа. Супруги начали ходить на свидания, держаться за руки и целоваться и в конце концов смогли вернуть секс в свою жизнь.

Ранее терапевт и дерматолог Соня Хорана развеяла миф о дезодорантах. По ее словам, нет никаких научных доказательств того, что использование этого средства вызывает рак груди.

