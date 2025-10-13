Интернет и СМИ
13:53, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Заявления о желании России затянуть конфликт на Украине опровергли

Захарова: Россия не развязывала никакие конфликты во время олимпийских перемирий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские СМИ со ссылкой на спикеров страны написали, что Россия якобы хочет затянуть конфликт, игнорируя предложение о перемирии на время Олимпиады зимой 2026 года, которое сделал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни и поддержал несколько дней назад спикер МИД Украины Георгий Тихий. Издания утверждают, что РФ это будет неинтересно, так как страна «начинала ряд войн во время Олимпийских перемирий».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не развязывала никакие конфликты во время олимпийского перемирия. Она напомнила, что в 2009 году международная комиссия Евросоюза признала, что власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не Россия были ответственны за развязывание конфликта на Южном Кавказе. «Что касается "вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия", то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», — добавила она. Захарова считает, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, обвинив Россию в нарушении олимпийских перемирий.

Последние перемирия, на которые согласилась Украина, заканчивались тем, что она в итоге нарушала их. Например, Украина более 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в мае, также были зафиксированы нарушения в пасхальное перемирие. В связи с этим посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник констатировал, что Украина показала, что не способна соблюдать режим прекращения огня, несмотря на заявления. «Украина за предыдущие месяцы ни разу не подтверждала на деле, что она может прекратить нанесение ударов, даже несмотря на какие-то заявления, обещания, выступления своих лидеров или командиров, которые представляют интересы Украины», — сказал он.

К тому же ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что Украина может использовать перемирие для насильственной мобилизации, перевооружения и подготовки терактов. «Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов», — говорил Путин в июне. В связи с этим заявление о том, что Россия постоянно нарушает введение перемирия, недостоверно.

Сообщения о том, что Россия хочет затянуть конфликт, игнорируя предложение о перемирии на время Олимпиады зимой 2026 года, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

