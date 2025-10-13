Женщина искупалась в запрещенном месте в Европе и пережила инфаркт

CB: Женщина пережила остановку сердца во время купания в море на Ибице

Отдыхавшая на побережье в Европе женщина пережила остановку сердца во время купания в запрещенном месте. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, 12 октября на Ибице был зафиксирован сильный шторм, из-за которого на пляже Таламака вывесили красный флаг, запрещающий находиться в воде. Несмотря на это, 73-летняя отдыхающая искупалась в море. Во время плаванья у нее случился инфаркт.

Спасатели обнаружили лежащую в воде лицом вниз пострадавшую в десяти метрах от набережной. Они вызвали экстренную службу, а сами прыгнули в воду, вытащили бездыханную туристку и начали проводить ей сердечно-легочную реанимацию. После приезда медиков состояние женщины удалось стабилизировать — сердечный ритм появился. Ее госпитализировали в больницу Кан-Мисес в критическом состоянии.

Ранее мужчина ушел под воду во время купания на пляже в Индии на глазах у группы туристов. Путешественники проигнорировали предупреждения об опасности и зашли в море.