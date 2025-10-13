Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

UPI: Американка испугалась мошенников и чуть не лишилась миллиона долларов

Жительница США испугалась мошенников и чуть не лишилась шанса выиграть один миллион долларов (81 миллион рублей). Об этом сообщает UPI.

65-летняя Валери Уильямс из города Уэстленд, штат Мичиган, рассказала, что купила несколько лотерейных билетов, по которым ей не удалось ничего выиграть. Однако женщина не знала, что после того, как просканировала билеты в приложении, она стала участницей розыгрыша второго шанса. «Однажды я увидела входящий звонок от Мичиганской лотереи, но долго не решалась взять трубку, потому что думала, что это мошенники», — рассказала Уильямс.

В итоге она все-таки ответила и узнала, что представители лотереи штата приглашают ее на утешительный розыгрыш призов, победитель которого может выиграть один миллион долларов. В офисе лотереи ей предложили попытать удачу с помощью колеса призов. Американка раскрутила колесо, и оно остановилось на секторе с одним миллионом долларов.

Уильямс заявила, что пока не собирается тратить свалившиеся на нее деньги.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерее один миллион фунтов стерлингов (110 миллионов рублей) и попал в больницу. Здоровье британца пошатнулось из-за марафона вечеринок в честь сорванного джекпота.