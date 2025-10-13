Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:03, 13 октября 2025Из жизни

Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

UPI: Американка испугалась мошенников и чуть не лишилась миллиона долларов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: the Michigan Lottery

Жительница США испугалась мошенников и чуть не лишилась шанса выиграть один миллион долларов (81 миллион рублей). Об этом сообщает UPI.

65-летняя Валери Уильямс из города Уэстленд, штат Мичиган, рассказала, что купила несколько лотерейных билетов, по которым ей не удалось ничего выиграть. Однако женщина не знала, что после того, как просканировала билеты в приложении, она стала участницей розыгрыша второго шанса. «Однажды я увидела входящий звонок от Мичиганской лотереи, но долго не решалась взять трубку, потому что думала, что это мошенники», — рассказала Уильямс.

В итоге она все-таки ответила и узнала, что представители лотереи штата приглашают ее на утешительный розыгрыш призов, победитель которого может выиграть один миллион долларов. В офисе лотереи ей предложили попытать удачу с помощью колеса призов. Американка раскрутила колесо, и оно остановилось на секторе с одним миллионом долларов.

Материалы по теме:
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
11 апреля 2024
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
16 апреля 2025
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Уильямс заявила, что пока не собирается тратить свалившиеся на нее деньги.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерее один миллион фунтов стерлингов (110 миллионов рублей) и попал в больницу. Здоровье британца пошатнулось из-за марафона вечеринок в честь сорванного джекпота.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости