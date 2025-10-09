Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:17, 9 октября 2025Из жизни

Крупный выигрыш в лотерею довел счастливчика до больницы

Житель Великобритании стал отмечать выигрыш в лотерею и попал в больницу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Житель Великобритании Адам Лопес выиграл в лотерее один миллион фунтов стерлингов (110 миллионов рублей) и попал из-за этого в больницу. Об этом пишет «Би-би-си».

39-летний Лопес получил приз в июле. Тогда он купил пять лотерейных билетов, и один из них оказался счастливым. «Я всегда думал, что буду кричать, если когда-нибудь выиграю по-крупному, но когда это произошло на самом деле, я переживал шок в полном молчании!» — поделился эмоциями счастливчик.

Как признается Лопес, крупный выигрыш вскружил ему голову. Он уволился, раздал часть денег близких людям, еще одну часть отложил, а на оставшиеся деньги стал отмечать свою удачу. «Это время превратилось в марафон трат и безостановочных вечеринок», — рассказал мужчина. Все это довело Лопеса до больницы.

По словам мужчины, одним утром он проснулся и понял, что не может ходить и нормально дышать. Ему пришлось вызвать скорую помощь. В больнице врачи установили, что в легких Лопеса образовался тромб.

Материалы по теме:
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
11 апреля 2024
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
16 апреля 2025
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Мужчина признался, что только в тот момент осознал цену своего нового образа жизни. «Выигрыш позволил мне прожить жизнь, которой у меня никогда не было, — объяснил он. — Но, думаю, я пошел по неправильному пути».

Спустя восемь дней Лопеса выписали. Он рассказал, что время пребывания в больнице ощущалось для него как пинок под зад. Теперь он планирует внимательнее относиться к своему образу жизни.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею с помощью ChatGPT. Все выигранные средства она сразу же пожертвовала трем организациям: Ассоциации по борьбе с фронтотемпоральной деменцией (болезнь, которая унесла жизнь ее мужа-пожарного), ферме Shalom Farms и Обществу помощи ВМС и морской пехоте.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости