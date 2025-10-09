Крупный выигрыш в лотерею довел счастливчика до больницы

Житель Великобритании стал отмечать выигрыш в лотерею и попал в больницу

Житель Великобритании Адам Лопес выиграл в лотерее один миллион фунтов стерлингов (110 миллионов рублей) и попал из-за этого в больницу. Об этом пишет «Би-би-си».

39-летний Лопес получил приз в июле. Тогда он купил пять лотерейных билетов, и один из них оказался счастливым. «Я всегда думал, что буду кричать, если когда-нибудь выиграю по-крупному, но когда это произошло на самом деле, я переживал шок в полном молчании!» — поделился эмоциями счастливчик.

Как признается Лопес, крупный выигрыш вскружил ему голову. Он уволился, раздал часть денег близких людям, еще одну часть отложил, а на оставшиеся деньги стал отмечать свою удачу. «Это время превратилось в марафон трат и безостановочных вечеринок», — рассказал мужчина. Все это довело Лопеса до больницы.

По словам мужчины, одним утром он проснулся и понял, что не может ходить и нормально дышать. Ему пришлось вызвать скорую помощь. В больнице врачи установили, что в легких Лопеса образовался тромб.

Мужчина признался, что только в тот момент осознал цену своего нового образа жизни. «Выигрыш позволил мне прожить жизнь, которой у меня никогда не было, — объяснил он. — Но, думаю, я пошел по неправильному пути».

Спустя восемь дней Лопеса выписали. Он рассказал, что время пребывания в больнице ощущалось для него как пинок под зад. Теперь он планирует внимательнее относиться к своему образу жизни.

