Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 13 октября 2025Из жизни

Знаменитый футболист позавидовал порнозвезде Бонни Блю из-за секса с тысячей мужчин

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Cono / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, утверждает, что однажды ей позавидовал знаменитый футболист. Она упомянула об этом в подкасте Craft Culture.

Спортсмен, играющий за футбольный клуб «Ливерпуль», написал Бонни Блю личное сообщение. Он посмотрел видео, в котором она занималась сексом с 22 мужчинами, и признался, что завидует ей.

Выдавать его имя Бонни Блю наотрез отказалась. По словам порнозвезды, ей жалко этого футболиста.

Материалы по теме:
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025

Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Мошенники подарили россиянке шикарный букет

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости