Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:30, 14 октября 2025Из жизни

11-летний мальчик сел за руль, попытался объехать корову и погубил себя

В Австралии 11-летний мальчик попытался объехать корову на пикапе и погиб
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ArliftAtoz2205 / Shutterstock / Fotodom

В Австралии мальчик из штата Новый Южный Уэльс сел за руль, чтобы добраться от дома до загона для скота, и погубил себя. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летний Лейтон Стивенс из деревни Гэрман попал в аварию в четверг, 9 октября. Он ехал на семейном пикапе вместе со сверстником, когда на пути неожиданно оказалась корова. Стивенс резко вильнул в сторону, попытавшись объехать животное, машина слетела с дороги и несколько раз перевернулась.

На место быстро прибыли спасатели. Они оказали Стивенсу помощь, однако спасти не смогли. Его спутника доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Материалы по теме:
«Боже, помоги простить их» Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
«Боже, помоги простить их»Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
28 августа 2022
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Как пишет Daily Mail, в отдаленных территориях Австралии дети часто начинают водить автомобили очень рано из-за необходимости постоянно преодолевать большие расстояния по пустынной местности. Полиция сразу же отвергла версию о том, что Стивенс и его приятель угнали машину. В данный момент следователи устанавливают точную картину происшествия.

Население Гэрман составляет всего около 100 человек, и трагическое происшествие стало большим ударом для общины. Сейчас жители деревни собирают деньги в сети, чтобы помочь семье Стивенса.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона 13-летний мальчик попал в автомобильную аварию. Выяснилось, что школьник был пьян.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости