11-летний мальчик сел за руль, попытался объехать корову и погубил себя

В Австралии 11-летний мальчик попытался объехать корову на пикапе и погиб

В Австралии мальчик из штата Новый Южный Уэльс сел за руль, чтобы добраться от дома до загона для скота, и погубил себя. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летний Лейтон Стивенс из деревни Гэрман попал в аварию в четверг, 9 октября. Он ехал на семейном пикапе вместе со сверстником, когда на пути неожиданно оказалась корова. Стивенс резко вильнул в сторону, попытавшись объехать животное, машина слетела с дороги и несколько раз перевернулась.

На место быстро прибыли спасатели. Они оказали Стивенсу помощь, однако спасти не смогли. Его спутника доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как пишет Daily Mail, в отдаленных территориях Австралии дети часто начинают водить автомобили очень рано из-за необходимости постоянно преодолевать большие расстояния по пустынной местности. Полиция сразу же отвергла версию о том, что Стивенс и его приятель угнали машину. В данный момент следователи устанавливают точную картину происшествия.

Население Гэрман составляет всего около 100 человек, и трагическое происшествие стало большим ударом для общины. Сейчас жители деревни собирают деньги в сети, чтобы помочь семье Стивенса.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона 13-летний мальчик попал в автомобильную аварию. Выяснилось, что школьник был пьян.