Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:15, 14 октября 2025Культура

Адвокат Киркорова сделал заявление о его наследстве от отца

Адвокат Добровинский: Филипп Киркоров назвал память об отце главным наследством
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский объяснил, почему исполнитель до сих пор не вступил в наследство после кончины своего отца Бедроса Киркорова. Его цитирует KP.RU.

«Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношения с его обожаемым отцом», — заявил Добровинский.

По словам юриста, он присутствовал на поминках Бедроса, где Филипп произнес трогательную речь. Артист подчеркнул, что считает главным наследством память об отце как о самом светлом и благородном человеке, и добавил, что «большего после себя папа оставить не мог». Добровинский отметил, что присутствующие были до слез тронуты словами Киркорова.

Ранее сообщалось, что у семьи Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы общей стоимостью в 150 миллионов рублей. Так, отец артиста Бедрос Киркоров, которого не стало в марте 2025 года, владел квартирой на втором этаже в доме рядом со станцией метро «Курская». Жилье представляет собой три квартиры, объединенные в одну, и стоит примерно 100 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости