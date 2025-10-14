Адвокат Киркорова сделал заявление о его наследстве от отца

Адвокат Добровинский: Филипп Киркоров назвал память об отце главным наследством

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский объяснил, почему исполнитель до сих пор не вступил в наследство после кончины своего отца Бедроса Киркорова. Его цитирует KP.RU.

«Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношения с его обожаемым отцом», — заявил Добровинский.

По словам юриста, он присутствовал на поминках Бедроса, где Филипп произнес трогательную речь. Артист подчеркнул, что считает главным наследством память об отце как о самом светлом и благородном человеке, и добавил, что «большего после себя папа оставить не мог». Добровинский отметил, что присутствующие были до слез тронуты словами Киркорова.

Ранее сообщалось, что у семьи Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы общей стоимостью в 150 миллионов рублей. Так, отец артиста Бедрос Киркоров, которого не стало в марте 2025 года, владел квартирой на втором этаже в доме рядом со станцией метро «Курская». Жилье представляет собой три квартиры, объединенные в одну, и стоит примерно 100 миллионов рублей.