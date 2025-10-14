«Ангел» Victoria's Secret обнажила ягодицы на съемках

Модель Кэндис Свейнпол в откровенном виде снялась для бренда Victoria's Secret

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» бренда Victoria’s Secret, снялась для него в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 19,9 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица предстала перед камерой в нижнем белье. Так, она позировала в бежево-розовом бюстгальтере и обнажающих ягодицы трусах с крыльями с названием марки за спиной.

Также во время съемок знаменитость примерила красный комплект в сочетании с босоножками в тон и огромным бантом на лопатках.

Ранее в октябре Кэндис Свейнпол также позанималась спортом с голыми ягодицами.