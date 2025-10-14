Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

Астрофизик Абубекеров: Оторвавшийся с Солнца протуберанец не опасен для Земли

Один из крупнейших за 2025 год протуберанцев, оторвавшийся от Солнца, не несет серьезной опасности для населения планеты и самой Земли. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник в отделе звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова Марат Абубекеров.

От поверхности Солнца отделился гигантский протуберанец. Он стал одним из крупнейших в 2025 году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Отрыв протуберанца может вызвать нежелательные электромагнитные помехи на провода или сказаться на здоровье метеочувствительных людей. А так, выброс протуберанца — это банальная история, которая происходит периодически. Поэтому серьезных последствий от этого события ожидать не стоит», — прокомментировал астрофизик.

В конце сентября от Солнца одновременно оторвались два гигантских протуберанца. Это редкое явление совпало с солнечным затмением.

Ранее на Солнце были обнаружены два активных центра размером по 150 тысяч километров. Вспышечная активность на светиле усилилась вопреки прогнозам специалистов, причины изменений не установлены.